Künstliche Intelligenz wird unser Leben grundlegend verändern – und stark verbessern! Das zumindest versprechen Tech-Konzerne wie Google oder Microsoft schon seit circa 40 Jahren. Eine Anlaufphase, die sich zieht – aber jetzt stehen wir am Wendepunkt, sagt Kai-Fu Lee, ehemals Präsident von Google China. Denn Rechenleistung und Datenspeicherung – beides enorm wichtig für die Entwicklung von KI – waren noch nie zuvor so verfügbar. In den vergangenen fünf Jahren haben KI-Algorithmen Menschen beim Poker, Go und im Videospiel Dota 2 geschlagen, führt Lee an. Das ist sicher beeindruckend, bringt uns im Alltag aber erst einmal nichts.

Wie also können wir uns das Leben in dieser versprochenen, stark verbesserten KI-Welt vorstellen? Gar nicht, eigentlich, denn: Für diejenigen unter uns, die nicht im IT-Sektor tätig sind, sind Künstliche Intelligenz, Selbstlernende Systeme und Neuronale Netze oft nur Buzzwords, die wir kaum mit unserem Alltag in Verbindung bringen können. Bestenfalls fußt unsere Vorstellung von KI auf Science Fiction-Filmen – man denke an Blade Runner, Black Mirror oder Space Odyssey. Hier wenden sich die via KI ermächtigten Maschinen schlussendlich immer gegen die Menschheit. So unterhaltsam, so philosophisch, aber eben auch: so beängstigend!