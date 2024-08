Neues Kunstdepot keine Lösung

Ein neues Kunstdepot könne aber auch keine Lösung sein, meint Hempel: "Ein Depot, was wie eine Endlagerstätte für Künstlerarbeiten fungiert, mit den Werken aber keiner arbeitet und umgeht, das kann auch nicht unser Ziel und Wunsch sein." Ein Weg, Kunstwerke zumindest digital zu erhalten, ist die Werkdatenbank Bildende Kunst Sachsen. Dort können Kunstschaffende ihre Werke mit Foto, Größen und vielen anderen Angaben einpflegen.

Künstler-Witwe geht bei Galerien Klinken putzen

Viel Zeit und Fleiß hat es Brigitte Schönfelder gekostet, die 400 Werke ihres Mannes Fritz in der Werkdatenbank zu verzeichnen. Ihr Mann habe sich um seinen Nachlass nicht kümmern können, erzählt Schönfelder: "Er hatte Schwierigkeiten auf Leute zuzugehen. Mit dem Mundwerk voran war nicht seine Sache." Mit zunehmendem Alter habe sie ihn auch nicht drängen wollen: "Wenn jemand schon so krank ist, dann werde ich ihn nicht noch zusätzlich mit seinem Tod konfrontieren." Am Totenbett habe seine Frau Brigitte ihm noch das Versprechen abnehmen müssen, dass die Kunstwerke bewahrt werden. Bildrechte: Brigitte Schönfelder

Nachdem der Künstler im Jahr 2020 mit 76 Jahren starb, hat die Witwe bei Museen und Galerien Klinken geputzt. Einen Großteil der Kunstwerke konnte sie in Ausstellungen in Chemnitz und Annaberg-Buchholz unterbringen, erzählt Schönfelder. Doch auch sie habe Werke aussortieren müssen: "Es war schon sehr belastend, in sein Atelier zu gehen und zu wissen, dass er nicht dorthin zurückkommt." Brigitte Schönfelder atmet am Telefon tief durch: "Und diese Arbeiten zu sehen, zu überlegen, was und wie mache ich es in seinem Sinne. Mir war auch klar, dass es Werke geben wird, die geschreddert werden." Bildrechte: Brigitte Schönfelder

Ihr Vorteil: Weil sie bereits Bilder ihres Mannes in die Werkdatenbank eingepflegt hat, konnten Museen und Galerien schon einmal schauen, was für sie von Interesse wäre. "Ich konnte immer auf die Werkdatenbank verweisen und sagen 'Verschaffen Sie sich selbst einen Überblick. Ich biete Ihnen diese und jene Werke an.'" Selbst aktiv sei die einzige Lösung: "Ich habe andere Museen landesweit angeschrieben, immer wissend, dass sie nicht darauf warten, dieses Angebot annehmen zu müssen. Ich habe da nicht immer wieder Erfolg gehabt. Aber zumindest muss man selbst was tun."

Werksverzeichnis als erster Schritt