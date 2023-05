Fast jeder fünfte Seiteneinsteiger an Sachsens Schulen hat in den vergangenen Jahren seinen Beruf wieder aufgegeben. Wie die " Leipziger Volkszeitung " und die " Dresdner Neuesten Nachrichten " am Sonnabend berichten, sind in Sachsen seit dem Schuljahr 2018/2019 fast 1.100 Quereinsteiger eingestellt worden. Von diesen Lehrerinnen und Lehrern haben 204 später den Dienst quittiert, teilte demnach das Kultusministerium mit. Berufsschulen sind bei den Angaben nicht berücksichtigt, hieß es weiter.

Aus Sicht des Sächsischen Lehrerverbandes ist diese Quote zu hoch. "Das ist peinlich", zitierten die Zeitungen den Landesvorsitzenden Michael Jung. Ohne Seiteneinsteiger käme man in der jetzigen Mangelsituation nicht aus. "Die Betroffenen müssen von Anfang an besser an die Hand genommen werden", so Jung weiter.