Die Kultusministerkonferenz (KMK) der Bundesländer will konzertiert gegen den Lehrermangel in Deutschland vorgehen. Die KMK-Präsidentin und Berliner Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse sagte nach zweitägiger Beratung in Berlin, die Länder seien sich der großen Herausforderung bewusst und würden künftig in "zunehmendem Maße" handeln.

KMK-Präsidentin Busse: "Werden künftig in zunehmendem Maße konzertiert handeln." Bildrechte: dpa

In einem Papier erklärten die Kultusminister, Lehrkräfte durch leichtere Studiengangwechsel von fachwissenschaftlichen oder künstlerischen Studiengängen in die Lehramtsstudiengänge gewinnen zu wollen. Außerdem soll Quer- und Seiteneinsteigern der Einstieg in den Lehrerberuf erleichtert werden. Zudem werde geprüft, Bachelor-Absolventen in einem Bedarfsfach den Eintritt zum Studienfach Master of Education zu öffnen. Auch die Möglichkeit dualer Studiengänge werde geprüft.



Außerdem wollen die Kultusminister Quer- und Seiteneinsteiger qualifizieren und die Qualifikation derart vergleichbar machen, dass auch ein Wechsel in ein anderes Bundesland möglich wird. Zudem werde geprüft, Lehrer mit nur einem anderen Unterrichtsfach einzusetzen. Die Länder prüfen außerdem, im Ausland erworbene Abschlüsse leichter anzuerkennen und ausländische Bewerber schneller für den Schuldienst zu qualifizieren.