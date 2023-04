Schulleiterin Christiane Bloch macht sich Sorgen um den künftigen Unterricht für die Kinder. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dass die Seiteneinsteiger eine Notlösung sind, davon will die Stendaler Sekundarschul-Leiterin Christiane Bloch allerdings nichts wissen. Sie ist froh über alle Kollegen, die da sind. Seiteneinsteigerin Kerstin Singer hatte nebenbei eine pädagogische Zusatzausbildung gemacht und will bleiben. Ihr bereitet die Arbeit Freude – trotz des schwierigen Starts. Zum Glück: Denn nur mit Seiteneinsteigern kann Schulleiterin Bloch den Bildungsauftrag erfüllen. An vielen anderen Schulen in Sachsen-Anhalt fällt dagegen teils sehr viel Unterricht aus.



Doch die Frage ist, wie lange wird das an dieser Schule so bleiben? Im kommenden Jahr gehen dort sechs Lehrer in Rente. "Ich mache mir schon Sorgen, dass wir wirklich den Unterricht künftig so absichern können, wie wir es in den letzten Jahren auch gewohnt waren", so Bloch. "Um den Kindern eine allumfassende Bildung bieten zu können."