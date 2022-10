Steigende Armut Tafel für Bedürftige öffnet in Bad Düben

In Bad Düben hat sich ein neuer Tafel-Verein gegründet, um künftig bedürftige Menschen vor Ort zu unterstützen. Denn auch in Bad Düben verarmen immer mehr Menschen, so Bürgermeisterin Astrid Münster. Die Stadt könne da aber wenig machen, sagt sie: "Insofern ist das System der Tafeln genial. Das ist ja mittlerweile auch sehr gut infrastrukturell aufgebaut. Aber es ist eben nur die zweitbeste Lösung." In der Regel sollte es da in einem reichen Staat wie Deutschland eine andere Lösung geben, meint die Bürgermeisterin: "Die gibt es aber noch nicht. Insofern müssen wir da als Stadt mit in die Bresche springen und unterstützen."