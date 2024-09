Unternehmen AMG Lithium könnte Raffinerie noch vergrößern

Stefan Scherer, der Geschäftsführer von AMG Lithium, eines niederländisch-US-amerikanischen Unternehmens mit Sitz in Frankfurt am Main, wirkt zufrieden. Der promovierte Manager wollte der Erste in Europa sein, der Lithiumhydroxid auf den Markt bringt. Und das ist ihm – wenn auch mit einigem Zeitverzug – gelungen.

140 Millionen Euro hat AMG in den mitteldeutschen Standort investiert. Zwei weitere Ausbaustufen sind möglich, so Scherer. "Die Industrie in Europa ist gerade dabei, sich zu etablieren. Die Batteriefertiger brauchen auch Kathodenmaterialien und damit auch Lithium. Da müssen wir dabei sein."

Lithium sieht aus wie Zucker

Lithium – das aussieht wie normaler Zucker – gilt als weißes Gold der Batteriesparte. 20.000 Tonnen davon sollen pro Jahr in Bitterfeld-Wolfen hergestellt werden. Das ist ausreichend für Batterien von etwa 500.000 Elektroautos. Deshalb tummelte sich auf der Baustelle bereits Politikprominenz aus Sachsen-Anhalt.

Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) stellte bei einem Besuch fest, dass die E-Mobilität derzeit ohne Lithium nicht auskomme und man deshalb auf dem richtigen Weg sei. Wirtschaftsstaatssekretärin Stefanie Pötzsch sprach von Sachsen-Anhalts Beitrag zur Energiewende und dass sie sich sicher sei, dass noch viel mehr daraus entstehen könne. "Wir haben den nutzbaren Rohstoff da und dann ist es unser Wunsch, dass wir Unternehmen finden, die damit weiter arbeiten."