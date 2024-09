Diese Meinung teilt auch Landrat Christian Tylsch (CDU), der das zweijährige Landes-Modellprojekt schon jetzt als großen Erfolg verbucht. "Wir hatten in dem ersten Jahr 470 Einsätze. Die Einsätze verliefen schneller als sonst, wir haben das medizinische System entlastet – also die Hausärzte und Notärzte. Außerdem ist es auch noch preiswerter."

Die Gemeindenotfallsanitäter in Gräfenhainichen sind jeden Tag im Einsatz, immer von 7 bis 19 Uhr. Das reiche völlig aus, heißt es. In den Nachtstunden würden deutlich weniger Meldungen eintrudeln. Landrat Tylsch plant bereits, das Einsatzgebiet auszudehnen, um die Gemeindenotfallsanitäter auch in anderen Regionen des Landkreises einzusetzen. "Wir können das auch in Jessen und in Coswig machen oder in Bad Schmiedeberg. Das wird gerade geprüft."