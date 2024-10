Seit mittlerweile zwei Monaten ist der Fahrstuhl in einem Mehrfamilienhaus in Schkeuditz bei Leipzig kaputt. Die Bewohnerinnen und Bewohner warten auf die Reparatur. Die 43 Jahre alte Franziska Mieder sitzt im Rollstuhl und ist auf den Aufzug angewiesen. "Ich wohne seit fünf Jahren in dieser Wohnung und sitze seit zwei Jahren im Rollstuhl. Ich habe derzeit keine andere Möglichkeit, außer zu warten", berichtete sie im Gespräch mit MDR SACHSEN.



Sie melde sich regelmäßig bei der Wohnungsbaugesellschaft, um nach dem Stand der Dinge zu fragen: "Es scheint, als würde man mir und meinen Problemen zwar Gehör schenken, aber letztlich schieben alle nur die Verantwortung hin und her", äußerte sie ihren Unmut.