Die Plane unter dem Hornissen-Nest ist stiller Zeuge - für den fragwürdigen Umgang mit einem Problem in einem Haus im Leipziger Stadtteil Paunsdorf. "Ich empfinde das als bodenlose Frechheit", sagt Suse Chlebus über die LWB. Sie kämpft seit Wochen dafür, dass ein Hornissenbefall im Plattenbau ihrer Tochter Lea und ihrer Enkelin entfernt wird. Doch die LWB trug bislang aus ihrer Sicht nur sehr zurückhaltend zur Lösung des Problems bei. Die LWB beruft sich nach einer MDR-Anfrage auf Naturschutz und setzt vor allem auf den Faktor Zeit.

Tauchte zunächst nur ein Hornissen-Nest außen am Block im Hainveilchenweg auf, so seien die streng geschützten Tiere "nach einem Unwetter in den gesamten Häuserblock geflüchtet", berichtet Suse Chlebus MDR SACHSEN. Die besorgte Mutter und Oma passt hier, im Haus Nr. 12, oft auf die zweijährige Enkelin Aliayh auf.