Kommen Kündigungen wegen Sanierungsbedarfs?

Auch hier schreibt der Anwalt, dass in einer Kontaktaufnahme Mitte März informiert wurde, dass der Eigentümer weder Mieterhöhungen noch Kündigungen von Mietverhältnissen anstrebe, sondern lediglich ein baufälliges und sanierungsbedürftiges Gebäude instand setzen wolle. "Die aktuellen Verlautbarungen der Mieter lassen daran aber stark zweifeln, sodass aktuell andere Maßnahmen in Vorbereitung sind", so Bielow in Reaktion auf die öffentlichen Äußerungen der Hausgemeinschaft, sich gegen den neuen Eigentümer zu wehren. Hier bringt er Kündigungen wegen Sanierungsbedarfs, sogenannte Verwertungskündigungen, ins Gespräch.

Der Eigentümer hat das Haus gekauft mit dem Ziel, hier alle rauszuschmeißen und die Läden höchstmöglich - laut unseren Informationen - an wirklich fragwürdige Interessenten zu vermieten. Vincent Einer der "Goldhorn"-Betreiber

Mieter ohne Warmwasser und Strom

Die etwa 30 dort lebenden Menschen haben sich zu einer Interessengemeinschaft mit dem Namen "E97 bleibt" zusammengeschlossen. Sie wohnen aktuell ohne Gas-, Warmwasser- und Stromversorgung. In einem offenen Brief heißt es: "Dies sind die neuesten Glieder in einer langen Kette an Belastungen, die uns das Leben und Arbeiten in der E97 schwer machen. Dazu gehören die Einrüstung des Gebäudes wegen kurzfristig angekündigter Dach- und Fassadenbauarbeiten und Werbebanner am Gerüst, die kein Tageslicht in manche Zimmer lassen."

Der Vorwurf der Kurzfristigkeit stellt sich im Schreiben des Anwalts anders dar: Es habe Fristen zur Beräumung von Hausflur und Innenhof gegeben, die nicht eingehalten wurden. Auch seien Schutznetze des Gerüsts und angebrachte Banner zerstört worden.

Eigentümer-Anwalt kritisiert Zustand des Hauses

Sehr detailliert beschreibt Bielow den Zustand des Hauses: "Der Innenhof glich einem Schrottplatz für Fahrräder, im Hausflur sind Stromleitungen laienhaft kreuz und quer durch die Flure verlegt, der Keller ist teils raumhoch mit Müll belegt und mit Ungeziefer befallen und die Nutzungsverhältnisse sind zum Teil überhaupt nicht mehr nachvollziehbar."