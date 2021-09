Die Stadt Leipzig hat das Modellprojekt "Eigene Wohnung/Housing First" gestartet, das Obdachlose per Losverfahren in die eigenen vier Wände bringen soll. Im April vom Stadtrat beschlossen, wird das Projekt seit Juli vom Sozialamt koordiniert. Wie Projektleiter Tino Neufert von "Safe - Straßensozialarbeit für Erwachsene" im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte, gebe es aktuell knapp 200 Bewerberinnen und Bewerber, aber noch nicht genügend verfügbaren Wohnraum.