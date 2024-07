Dieses Problem der fehlenden Leihräder kennt auch Ariane Zimmer. Sie ist im Stadtbezirksbeirat West in Leipzig: "Es gibt immer Lücken und da brauchen wir Sharing-Angebote wie Carsharing und Bikesharing und was es da alles gibt." Ihres Wissens nach gebe es nur eine Station in Grünau. Das reiche nicht für einen Stadtteil mit über 40.000 Einwohnern.

Doch warum fehlt die Struktur in diesem Stadtteil? Nextbike ist ein privates Unternehmen und hat durch Tests rausgefunden wo sich Abstellzonen lohnen und wo nicht. Wird in einem Stadtteil nicht so viel ausgeliehen, werden dort dann auch keine Fahrräder mehr angeboten, erklärt Mareike Rauchhaus von Nextbike: "Und dann probieren wir natürlich noch aus." In Leipzig sei man seit 15 Jahren präsent, da schaue man, "wo ist die Nachfrage am höchsten und wo können wir sozusagen den meisten Traffic erwarten?" Daran würde man das Angebot anpassen.