Der Landkreis Nordsachsen hat sein Fahrradverleihsystem weiter ausgebaut. Mit dem so genannten Roaming können nun auch Leihfahrräder des Anbieters Nextbike über die Stadtgrenzen von Schkeuditz, Taucha und Leipzig hinweg ausgeliehen und abgestellt werden. Das solle vor allem Pendlern den Umstieg aufs Fahrrad ermöglichen, sagte Christian Hoyas vom Straßenverkehrsamt Nordsachsen.

Und Hoyas hofft, dass die Erweiterung auch andere Kommunen im Umland anspricht: "Das wäre natürlich sehr wünschenswert das System in anderen Kommunen auszuweiten. Insbesondere in den Mittelzentren wie Delitzsch, Torgau, Oschatz ist das schon durchaus denkbar." Allerdings sei der Landkreis nicht in der Lage, das finanziell zu stemmen.