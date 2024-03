So wird sich den Meteorologen zufolge die Sonne am Karfreitag nur anfangs und nur in Richtung Oberlausitz kurz zeigen, bevor sich die Wolken über dem gesamten Freistaat immer dichter zusammenschieben. Stellenweise wird es Regen oder Nieselregen geben. Wer betroffen ist, sollte dann seinen Schirm gut festhalten, denn der mäßige Südwind schickt auch einzelne Böen durchs Land. Besonders auf dem Fichtelberg kann es dann stürmisch zugehen. Bei den Temperaturen ist in den Bergen das Höchstlimit schon bei 15 Grad Celsius erreicht. In tieferen Lagen sind bis zu 18 Grad, östlich der Elbe sind auch 19 Grad möglich.