Bildrechte: imago/ecomedia/robert fishman

Überforderung Anstieg offenener Justizfälle in Sachsen um mehr als ein Drittel

28. April 2024, 13:34 Uhr

In ganz Deutschland nimmt mit der Zunahme an Justizfällen auch die Zahl der offenen Verfahren zu. Sachsen nimmt dabei im Bundesvergleich einen Negativ-Platz ein. Die Aktenberge der Staatsanwälte und in den Gerichten dürfte künftig jedoch noch höher werden.