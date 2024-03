In der Miniwelt in Lichtenstein lässt sich an einem Tag die ganze Welt entdecken. Der familienfreundliche Park präsentiert über 100 Miniaturen berühmter Bauwerke und Wahrzeichen aus aller Welt: von der Freiheitsstatue bis zum Eiffelturm, detailgetreu und im Maßstab 1:25. Neben der architektonischen Vielfalt gibt es interaktive Exponate, die besonders für Kinder spannend sind.



Am Sonntag und Montag verteilt "Meister Lampe" aus dem Osterhasenland kleine Überraschungen. Bei gutem Wetter finden zudem Vorführungen ländlichen Handwerks statt. Und Kinder haben die Möglichkeit, im Bastelatelier eigene Osterkreationen zu gestalten.

Bildrechte: Miniwelt Lichtenstein