Basketball | Europe Cup Party in Chemnitz: Tausende Niners-Fans feiern ihre Europapokal-Helden

Hauptinhalt

28. April 2024, 16:30 Uhr

Was darf nach dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte der Niners nicht fehlen? Die entsprechende Siegesfeier und Würdigung des Titels. Das passierte am Sonntag in Chemnitz - inklusive Eintrag ins Goldene Buch, Winken vom Balkon und "We are the Champions".