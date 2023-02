In jedem Falle scheint der neue Kurs von Jörg Urban funktioniert zu haben. Er machte unter anderem gemeinsame Sache mit dem islamfeindlichen Bündnis Pegida. "Pegida und AfD sind dieselbe Bewegung. Von Anfang an vertreten wir fast dieselben Standpunkte", sagt Urban. Frauke Petry hatte noch versucht, die AfD von Pegida abzugrenzen, deren Anhänger auch schon mal Galgen für die Bundeskanzlerin spazieren führten. Es galt ein Unvereinbarkeitsbeschluss. Ganz anders die Partei unter Jörg Urban.

Nachdem im August 2018 ein Deutscher in der Chemnitzer Innenstadt erstochen wurde – durch einen mittlerweile wegen der Tat verurteilten Syrer – organisierte die AfD gemeinsamen mit Pegida und der rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz einen Trauermarsch. Es herrschte eine aufgewühlte Stimmung in der Stadt, zuvor hatte es gewalttätige Übergriffe gegeben. Wenig später wurde im Landtag die schwierige Situation in Chemnitz debattiert: "Herr Kretschmer, so lange die Bürger noch Respekt vor der Politik haben, läuft für Sie eine Galgenfrist. Die Demonstrationen von Chemnitz zeigen, wie schnell Angst und Trauer in Wut umschlagen kann", so Urban.