Auch die AfD in Sachsen-Anhalt hat Parlaments-Mitglieder verloren: Der Wochenzeitung "Die ZEIT" sagte der Bundestagsabgeordnete Robert Farle, er wolle "künftig mehr im Wahlkreis arbeiten können" und mehr Zeit für Demonstrationen haben. Seinen Austritt begründet er jedoch nicht mit einem Rechtsruck. Dem Vernehmen nach soll der 72-jährige Farle unzufrieden mit seiner Position in der Fraktion gewesen sein. Auch soll ihm diese zu kritisch gegenüber Russland eingestellt gewesen sein. Die AfD-Fraktion fordert zwar die Rücknahme aller Sanktionen, erkennt allgemeinhin aber an, dass Russland völkerrechtswidrig die Ukraine angegriffen hat.