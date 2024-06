Was passiert, wenn ich vergessen habe, den Wahlbrief rechtzeitig abzuschicken?

Die ausgefüllten Unterlagen können bis Sonntag 18 Uhr auch persönlich in dafür vorgesehene Briefkästen der jeweiligen Wahlbehörde geworfen werden (z.B. in Dresden der Briefkasten am Neuen Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, oder in Leipzig in den Briefkasten des Wahlamtes am Neuen Rathaus, Eingang Lotterstraße 1. Ähnliche Briefkästen für die "Last-Minute-Briefwahl" gibt es in jeder Kommune. (Die Adresse befindet sich auf dem roten Wahlbriefumschlag.)



Ist die Stimmabgabe per Briefwahl sicher?

Die Briefwahl ist seit 1957 in der Bundesrepublik geübte Praxis. Die Zulässigkeit hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt.



Darf man im Wahllokal wählen, wenn man Briefwahlunterlagen beantragt hat?

Diese Option besteht. Entscheidend ist in diesem Fall, den Wahlschein ins Wahllokal mitzubringen. Der Wähler oder die Wählerin erhält dann einen neuen Stimmzettel, während der Stimmzettel aus den Briefwahlunterlagen vernichtet wird.