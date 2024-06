Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Europa- und Kommunalwahl Wahl-Ticker: Wahlergebnisse aus 10 Gemeinden fehlen noch

11. Juni 2024, 09:21 Uhr

In Sachsen fehlen am zweiten Tag nach den Kommunalwahlen noch die Ergebnisse aus einigen Gemeinden. Wählerinnen und Wähler in Sachsen waren am Sonntag im Rahmen der Kommunalwahlen aufgerufen, neue Kreistage, Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte zu wählen. Außerdem fanden die Europawahlen statt. Die AfD geht als Wahlsieger in Sachsen hervor. Sachsens CDU hat die Brandmauer zur AfD bekräftigt. Im Ticker halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen und die Ergebnisse auf dem Laufenden.