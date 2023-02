Die Zahl der Rechtsrock-Konzerte in Sachsen hat nach Angaben der Linken-Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz wieder zugenommen. Wie Köditz am Sonntag unter Berufung auf das sächsische Innenministerium sagte, gab es im Freistaat vergangenes Jahr 23 solcher Veranstaltungen mit rechtsradikaler Musik. Im Jahr 2021 habe das Landesamt für Verfassungsschutz lediglich 13 Konzerte gezählt.

Zentrum für Rechtsrock-Konzerte ist demnach der Ort Staupitz im Landkreis Nordsachsen. In einer Lokalität dort seien 2022 allein zehn Konzerte ausgerichtet worden. Köditz zufolge ist auch der Immobilienbestand der rechtsextremen Szene so groß wie nie. Nach jüngsten Angaben des Innenministeriums gibt es 28 feste Treffpunkte im Freistaat, unter anderem in Dresden, im Landkreis Görlitz, in Chemnitz und im Landkreis Bautzen.