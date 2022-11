Neonazi-Szene Weniger Rechtsrock-Konzerte in Thüringen: Innenminister Maier spricht von Trendwende

Hauptinhalt

Im Jahr 2019 hielt Thüringen einen traurigen Rekord: In keinem anderen Bundesland gab es mehr Neonazi-Konzerte. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Erfurt hatte in dem Jahr 65 Rechtsrock-Konzerte erfasst. Doch dann kam Corona. Und obwohl große Konzerte in diesem Sommer wieder möglich waren, blieben sie beim Rechtsrock offenbar aus. Thüringens Innenminister Georg Maier sieht darin eine Trendwende. Doch nicht alle teilen seine Einschätzung.