Der Anwalt eines Mitglieds der mutmaßlich rechtsextremistischen Terrorgruppe "Sächsische Separatisten" hat sämtliche Vorwürfe der Bundesanwaltschaft als unzutreffend zurückgewiesen. Martin Kohlmann, der den mutmaßlichen Rädelsführer Jörg S. vertritt, erklärte am Freitag auf MDR-Anfrage, es gebe überhaupt keine Gruppierung mit diesem Namen. Nach seinen Worten soll es sich lediglich um einen losen Freundeskreis handeln, der sich gelegentlich Wandern und zweimal zum Paintball-Spielen getroffen habe.

Der Jurist ist Vorsitzender der rechtsextremistischen Kleinstpartei, die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall für verfassungsfeindliche Bestrebungen beobachtet wird. Diese strebt laut ihrer Satzung eine weitreichende Autonomie Sachsens und notfalls die Abspaltung von der Bundesrepublik Deutschland an.

Kohlmanns Mandant Jörg S. ist der letzte der am Dienstag festgenommenen acht Beschuldigten, dessen Haftbefehl noch nicht in Vollzug gesetzt werden konnte. Er war nicht in Sachsen, sondern im polnischen Zgorzelec. Seine Auslieferung ist zwar beantragt, könnte sich aber nach Aussage der Bundesanwaltschaft verzögern, falls Rechtsmittel dagegen eingelegt werden.