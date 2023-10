Der Schleudersachse des Bundes der Steurzahler geht in diesem Jahr an die sächsische Staatsverwaltung. Mit der Vergabe des Negativpreises wolle man auf die seit vier Jahren fehlende Strategie bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen hinweisen, teilte der Verein mit. So würden jährlich Haushaltsmittel von mehr als 70 Millionen Euro ohne zentrale Steuerung ausgegeben.

Der Negativpreis "Schleudersachse" für 2023 geht in die sächsische Staatskanzlei und ist an die Landesverwaltung gerichtet. Der Bund der Steuerzahler wirft ihr vor, planlos Steuergelder für die Digitalisierung auszugeben. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Der Bund der Steuerzahler in Sachsen kritisierte zudem die Kostensteigerungen beim Neubau des Unicampus Augustusplatz in Leipzig und den aus seiner Sicht überteuerten Neubau der Oberschule am Richard-Hartmann-Platz in Chemnitz. Den Angaben zufolge hat der in einem Wettbewerb ausgelobte Entwurf für den Unicampus "Paulinum" statt der geplanten 52 Millionen Euro über 117 Millionen Euro gekostet. Die 36 Millionen Euro teure Schule sei deutlich teurer als vergleichbare Bauten ausgefallen.