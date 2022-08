Eine Hörerin aus Dresden hat sich an die Redaktion von MDR AKTUELL gewandt. Sie ist Lehrerin an einem Gymnasium und vergangene Woche sei auf der Plattform LernSax mal wieder gar nichts gegangen. In einer Mail schreibt sie: "Uns Lehrkräfte schränkt es in der Vorbereitung enorm ein. Uns wird vom Kultusministerium nahegelegt, die Plattform, die durchaus viele Vorteile hat, zu nutzen, aber immer wieder müssen wir feststellen, dass sie in entscheidenden Momenten versagt."