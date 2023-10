Auch die sächsischen SPD-Vorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann verurteilten "die furchtbaren terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel". Sie seien durch nichts zu rechtfertigen und müssten sofort durch die Hamas beendet werden, erklärten die SPD-Chefs am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung.

In Sachsen sind im Landesverband die Jüdischen Gemeinden Chemnitz, Dresden und Leipzig organisiert. In Dresden wurde vor wenigen Wochen zudem eine zweite Synagoge eröffnet, sie gehört zur 2021 gegründeten Jüdischen Kultusgemeinde. Die im Juli 2021 nach langer Sanierung wiedereröffnete Synagoge in Görlitz wird als Kulturzentrum genutzt. In der Stadt gibt es bislang keine jüdische Gemeinde, eine neue ist allerdings im Aufbau. Auch in Chemnitz gibt es eine Synagoge - hier ein Bild vom Oktober 2019, als nach dem Terroranschlag von Halle die Sicherheitsvorkehrungen ebenfalls erhöht wurden. Bildrechte: Harry Härtel

Eine Leipziger Schülertheater-Gruppe hält sich derzeit in der israelischen Partnerstadt Herzliya auf. Die 15 Jugendlichen seien in Sicherheit und wohlauf, teilte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Sonntag mit. Es werde geprüft, ob die Gruppe des Theaterhauses Schille wie geplant am Montag zurück nach Deutschland fliegen könne. Die Leipziger Stadtverwaltung stehe in engem Kontakt mit der Gruppe.



Jung verurteilte den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel. "Dieser Angriff muss sofort enden, der Staat hat jedes Recht, sich gegen die Angreifer zu verteidigen. Unsere Solidarität gilt den Menschen in Israel, unser Mitgefühl den Opfern dieses Angriffs und ihren Angehörigen", erklärte Jung.