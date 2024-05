Am Himmelfahrtstag sorgte eine Gruppe von Männern in Dresden für Aufsehen, als sie in einem alten Militärfahrzeug mit Reichskriegsflagge durch die Stadt fuhr und dabei wiederholt den Hitlergruß zeigte. Laut Polizei skandierten die neun Männer im Alter von 27 bis 58 Jahren auch rechte Parolen. Polizisten stoppten das Fahrzeug schließlich im Stadtteil Pieschen und nahmen die Personalien auf. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung.

Wie die Polizeisprecher Marko Laske MDR SACHSEN sagte, war der Anteil an rechtsmotivierten Straftaten am Himmelfahrtstag ungewöhnlich hoch - "gefühlt höher als in vergangenen Jahren". Gut ein Drittel der Straftaten, die von der Polizei in und um Dresden am Donnerstag festgestellt wurden, waren Verstöße gegen den Paragraf 86a.



"Dabei handelt es sich um den Verdacht auf Volksverhetzung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen", so der Polizeisprecher. Verstöße in diesem Bereich können mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe belegt werden.