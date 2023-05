Am Montag halten die sommerlichen Temperaturen nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter an. Mit 26 bis 29 Grad, im Bergland 21 bis 26 Grad, bleibt es warm. Der Sonntag hatte in Sachsen mit viel Sonne und Temperaturen über 25 Grad schon einen Vorgeschmack auf den Sommer gegeben.

Bis zu 29 Grad heiß kann es am Montag in Sachsen werden. Bildrechte: Colourbox.de

Temperaturabfall zum Dienstag

Nach einem sonnigen Start kann es jedoch am frühen Abend in Sachsen ungemütlich werden. Wie der DWD am Montag mitteilte, ziehen am Vormittag Quellwolken auf. Am Nachmittag und Abend regnet es vor allem in Westsachsen. Vor lokalen Gewittern mit Starkregen, stürmischem Wind und sogar Hagel wird ebenfalls gewarnt.

Gewitter und Regen beherrschen die Nacht zu Dienstag bei 14 bis 11 Grad. Am Dienstagmorgen regnet und gewittert es weiter, gegen Mittag klingt der Regen aber ab. Die Temperaturen kühlen auf 18 bis 22 Grad ab, im Bergland 13 bis 17 Grad.