Nicht mit Linkspartei und nicht mit AfD: Den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU sehen im MDRfragt-Meinungstrend viele kritisch. Ginge es nach den mehr als 19.000 Befragten aus Sachsen und Thüringen, dann würde der Beschluss zumindest gelockert werden. Nur gut ein Fünftel (21 Prozent) der Befragten ist dafür, dass die kategorische Abgrenzung wie bisher aufrechterhalten bleibt. Der überwiegende Anteil der Befragten tendiert hingegen dazu, dass der Beschluss gelockert werden sollte.

Thüringer Befragte häufiger für's Aufweichen

In Thüringen, wo die CDU ohne AfD oder Linke keine Mehrheitsregierung bilden kann, ist der Wunsch zur Lockerung aus der MDRfragt-Gemeinschaft noch größer als in Sachsen, wo sich auch mit bestehendem Beschluss rechnerisch eine CDU-geführte Landesregierung bilden ließe. Konkret gaben vier von fünf Thüringer Befragten (80 Prozent) an, sie wären eher dafür, den Unvereinbarkeitsbeschluss zu lockern. In Sachsen lag der Pro-Lockerungs-Anteil bei 70 Prozent.

Lockern – doch in welche Richtung?

Doch während das Meinungsbild auf den ersten Blick eindeutig aussieht, zeigen die Kommentare, dass hinter dem Wunsch, die CDU möge ihren Unvereinbarkeitsbeschluss überdenken, sehr verschiedene Überlegungen stecken.

Manche meinen, der Beschluss sollte komplett aufgehoben werden. Zu ihnen gehört Dominik (22) aus Erfurt, der schreibt: "Es ist ein Unding, die Wählerstimmen der betroffenen Parteien außen vorzulassen." Auch Kevin (34) aus dem Erzgebirgskreis gehört zu dieser Gruppe: "Unvereinbarkeitsbeschlüsse haben etwas von Bevormundung durch den Parteivorstand. Von Bundesland zu Bundesland sind die Parteien so unterschiedlich, dass sowas meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist."

Hinweis Die Stimmungsbilder von MDRfragt sind auch dank der hohen Teilnehmendenzahl aussagekräftig. Da alle MDRfragt-Mitglieder ihre Meinung einbringen können und sollen, werden keine Zufalls-Stichproben gezogen. Die Ergebnisse sind damit nicht repräsentativ. Sie werden jedoch nach bewährten wissenschaftlichen Methoden gewichtet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen.

Eher Richtung Linke...

Andere haben Präferenzen in die eine oder die andere Richtung: Robin (26) aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verweist auf die christlichen Werte der CDU und meint, damit sei eine Kooperation mit der AfD in keinster Weise vereinbar. "Im Gegensatz dazu verstehe ich aber nicht, warum gleichzeitig auch eine Zusammenarbeit mit der Linken kategorisch ausgeschlossen wird. Warum sollte die bisherige politische 'Mitte' nicht mit einer linken Partei ein Bündnis eingehen? Stattdessen wird eher mit einer rechtsextremistischen Partei geliebäugelt. Für mich unbegreiflich."

Es gibt auch Stimmen, wie die von Lukas (27) aus Leipzig, die finden, es sollte nur eine Ausnahme in Thüringen geben: "Nur in Bezug auf die Linke in Thüringen", schreibt er. Nathalie (28) lebt in Thüringen, genauer in Jena. Sie meint: "Die Linke in Thüringen hat ihre Regierungsfähigkeit und Verlässlichkeit die letzten Jahre bewiesen. Dies sollte die CDU in Thüringen anerkennen."

Elias (23) aus dem Landkreis Bautzen sieht es so: "Ein Unvereinbarkeitsbeschluss sollte nicht pauschal auf eine Partei abzielen, sondern eher bestimmte politische Standpunkte als Dealbreaker umfassen. Persönlich würde ich mir lieber eine Zusammenarbeit der CDU mit den Linken als eine Zusammenarbeit mit der AfD wünschen."

...oder Richtung AfD?