Jeder zweite Vater in Sachsen geht in Elternzeit. Damit sind die Männer im Freistaat statistisch gesehen als Erziehende bundesweit führend. Das geht aus dem Zweiten Sozialbericht hervor, den Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Demnach hat sich der Anteil der Kinder, deren Vater Elterngeld bezogen, in zehn Jahren von rund 27 Prozent (2008) auf 54 Prozent (2018) verdoppelt. Heißt: Sachsen hat die höchste "Väterbeteiligung" in Deutschland.