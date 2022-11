Der Freistaat stellt neun Millionen Euro für Sportstätten in Sachsen zur Verfügung. Wie das Ministerium für Regionalentwicklung mitteilte, erhalten elf Städte und Gemeinden in Kürze eine Finanzspritze für die Sanierung. Die Mittel stammen aus dem Programm "Investitionspakt Sportstätten", das die Städtebauförderung ergänzt und das es zusätzlich zur allgemeinen Sportförderung in Sachsen gibt.