Ermittler des Fachkommissariats Betrug der Chemnitzer Kriminalpolizei haben zwei mutmaßliche Trickbetrüger gefasst. Den 18 und 20 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht zu haben. Einer der beiden Männer befindet sich den Angaben zufolge inzwischen in Haft. Im September 2023 waren der Polizei Betrugsfälle gemeldet worden, bei denen sich Anrufer als Polizeibeamte ausgaben und die Angerufenen davon überzeugten, Wertsachen an eine fremde Person auszuhändigen. Eine Seniorin aus der Region Annaberg-Buchholz hatte nach einem solchen Anruf in der Annahme, ihre Wertsachen seien bei der Polizei in Sicherheit, einige tausend Euro Bargeld und Schmuck an einen Unbekannten übergeben.