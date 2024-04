Bildrechte: Roman Sedlacek

Jubiläum Europafest in Zittau lockt mit Kultur, Familienspaß und Politik

Hauptinhalt

26. April 2024, 14:59 Uhr

Am Sonnabend wird bei Zittau der EU-Beitritt Polens und Tschechiens vor 20 Jahren gefeiert. Das Technische Hilfswerk hat dafür eigens eine temporäre Brücke über die Neiße gebaut, um Deutschland am Dreiländerpunkt mit Polen und Tschechien zu verbinden. So kann das Europafest in allen drei Ländern stattfinden, ohne das man längere Wege zurücklegen muss. Das Programm verspricht Spiel und Spaß für Kinder, Tanz sowie Musik. Und auch für Politikinteressierte ist etwas dabei.