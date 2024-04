Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am Wochenende auf Behinderungen einstellen. Ein Grund dafür sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten in der Tunnelkette auf der A17 zwischen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt. Wie die Autobahn GmbH MDR SACHSEN mitteilte, sind beide Richtungsfahrbahnen von Sonnabend, 20 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, voll gesperrt. Umleitungen werden demnach eingerichtet. Für weitere Behinderungen sorgen am Sonntag auch ein Marathon sowie Brückenarbeiten am Blauen Wunder.