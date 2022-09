Auf dieser Seite:

Gründen ausgerechnet jetzt in der Energiekrise? Viele Menschen in Sachsen sehen in der Krise eine Chance. Das zeigen die neuen Zahlen aus dem Landesamt für Statistik in Sachsen:

Trotz Krise: Mehr Gewerbe angemeldet als abgemeldet

Danach wurden im ersten Halbjahr 2022 14.020 Gewerbe an- und 12.118 in Sachsen abgemeldet. Damit wurden zwar im Vergleich zu 2021 nur knapp ein Prozent mehr Gewerbefirmen angemeldet. Doch positiv schlägt zu Buche, dass 1.902 Firmen mehr an- als abgemeldet wurden. Die meisten Anmeldungen - rund 80 Prozent - waren die 11.349 Neugründungen, darunter knapp 9.000 Einzelunternehmen, hat die Landesstatistik vermeldet.

In der Pandemie gebeutelte Gastronomie glänzt mit Neugründungen

Nach Branchen liegt die Kraftfahrzeug-Branche an der Spitze, auch wenn die rund 3.100 Anmeldungen im ersten Halbjahr 2022 rund drei Prozent unter Vorjahresniveau lagen. Kräftig zugelegt haben auch im Jahresvergleich die Baubranche und das Gastgewerbe. Die Baubranche schaffte mit 1.844 Anmeldungen ein Plus von 2,7 Prozent insgesamt und von 2,5 Prozent bei Neugründungen. Mit rund 1.000 Anmeldungen lag das Gastgewerbe mit 12,5 Prozent über Vorjahresniveau und verzeichnete rund 30 Prozent mehr neugegründete Firmen als im gleichen Zeitraum 2022. In der Gastronomie ist der Mut zum Gründen auch nach zwei Jahren Pandemie in Sachsen weiter gewachsen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Den Trend zur Firmengründung erklärt Heiko Hebenstreit, Referent für Konjunktur und Statistik der IHK Dresden, MDR SACHSEN so: "Auch in den Coronazeiten haben wir das Phänomen erlebt, dass es trotzdem viele Gründungen gab. Auch jetzt versuchen offenbar Fachkräfte, das Beste aus der aktuellen Lage zu machen und selbstständig zu wirtschaften. Sei es aus einer Arbeitslosigkeit heraus oder als Wechsel ihres Geschäftsmodells zu einer neuen Firma, weil sich das alte in der Energiekrise nicht mehr lohnt."

SAB verzeichnet steigende Nachfrage an Fördermitteln und Darlehen

Auch die Sächsische Aufbaubank (SAB) verzeichne "eine steigende Nachfrage von Start-ups im Hinblick auf Fördermittel und Darlehen fest", sagte SAB-Sprecher Volker Stößel MDR SACHSEN. Ein Grund dafür sei das Auslaufen der alten und der Start der neuen Fördermittelperiode. Als besonders bei der SAB nachgefragte Fördermittel nannte Stößel "das neue Technologiegründungsstipendium oder das Förderprogramm "Markteinführung Innovativer Produkte (MEP) Zuschuss". Der Handel mit Gebrauchtwagen läuft auch in der Energiekrise gut. Im ersten Halbjahr 2022 wurden die meisten Gewerbefirmen in Sachsen in der Kfz-Branche angemeldet. Bildrechte: Colourbox.de

Die Gründer, beziehungsweise Anmelder der Einzelunternehmen, waren zu 35 Prozent Frauen und zu rund 65 Prozent Männer. Gut ein Fünftel der neu gegründeten Einzelunternehmen (21,4 Prozent) wurden von ausländischen Staatsangehörigen angemeldet, an der Spitze lagen dabei Gründer aus Polen und Rumänien.

Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) sieht Winterezzession

Der mutige Schritt, eine Firma zu gründen, erfolgt trotz schlechter wirtschaftlicher Prognosen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo hat am Montag eine Winter-Rezession mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent vorausgesagt.