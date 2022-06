Christian Lein verkauft Smoothies. Das klingt erst einmal nicht nach einer super Geschäftsidee. Schließlich gibt es die dicken, süßen Säfte in jedem Supermarkt. Doch Lein hat Smoothies in Pulverform entwickelt: Man rührt sie vorm Verzehr in Milch oder Wasser an. Mit zwei Partnern hat Lein im Herbst die Firma DailyFive gegründet.