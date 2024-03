Beschäftigte der sächsischen Wach- und Sicherheitsunternehmen sind am Dienstag in einen Warnstreik getreten. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, ist bis 17 Uhr zum Ausstand aufgerufen worden. Verhandlungsführer Stefan Hilbig sagte MDR SACHSEN, es würden sich unter anderem Pförtner und mobile Schutzdienste sowie die Werksfeuerwehr bei BMW in Leipzig und VW in Zwickau beteiligen.