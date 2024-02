"Also du musst dich schon sehr motivieren, um für einen Stundenlohn von 13 Euro auf Arbeit zu gehen", sagt Heiko, der seit zwölf Jahren als Wachmann arbeitet. Er will nicht seinen vollen Namen im TV nennen. Der 60-Jährige hatte sich - wie auch viele andere - bei MDR Investigativ gemeldet, nachdem ein Bericht zu Übergriffen und extrem rechten Mitarbeitern in der Sicherheitsbranche ausgestrahlt worden war.

"Also in dem MDR-Beitrag war es ja extrem, diese Neonazi-Szene in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Also solche Leute dürfen da nicht arbeiten", sagt Heiko. Er arbeitet selbst in einer Unterkunft für Geflüchtete bei Zwickau und er begegne den Bewohnern mit Freundlichkeit und Wertschätzung, wie es sich gehöre. Getreu seinem Motto: "Wie es in den Wald hineinruft, schallt es wieder raus."