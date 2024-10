Ihre Tochter hat sie zu diesem Zeitpunkt schon in die Familie abgegeben. "Und dann bin ich einfach an die falschen Freunde geraten", so Nicole. "Und eines Abends lagen die Drogen auf dem Tisch, alle haben welche genommen und ich habe mich von der Gruppendynamik anstecken lassen."

Schnell gerät sie immer tiefer in die Abhängigkeit. "Ich wollte schnell immer mehr haben", sagt Nicole. "Auch wenn ich das unterbewusst noch gar nicht geschnallt hatte." Es sei sofort rapide bergab gegangen. Körperlich äußert sich das vor allem in einem ständigen Wachsein. "Am Anfang habe ich kaum geschlafen", erzählt die heute 30-Jährige. Mehrere Tage am Stück ohne Schlaf seien der neue Normalzustand gewesen.