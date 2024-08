Zu wenige Befugnisse für Kommunen

Für ihn sei das größte Problem, dass die Kommune zu wenig Befugnisse habe. "Wir haben keine Möglichkeit, Taschenkontrollen zu tun, wir haben keine Möglichkeiten, in Einrichtungen zu gehen, wie Schulen, wie Organisationen und Betriebe", sagt er. "Wo wir die Möglichkeit haben, sind die Einrichtungen der Stadtverwaltung, unsere eigenen Mitarbeiter und da brauchen wir es nicht in dem Umfang."

Dazu kämen zu wenig mobile Jugendarbeit im ländlichen Raum, eine geringe Anzahl von Therapieplätzen und unterbesetzte Polizeireviere. "Das Gefühl ist, dass vieles auf uns als Kommune abgeschoben wird, wo andere die Verantwortung haben." Diese Dinge habe der Rat nun in einen Brief formuliert und an den Ministerpräsidenten und mehrere Minister nach Dresden geschickt.

Bildrechte: MDR/Anett Linke

Mehr Polizeipräsenz gefordert

Der Ruf nach mehr Polizeipräsenz ist laut und permanent präsent in dieser Stadtratssitzung und kommt aus allen Fraktionen. Ulrich Scherzer, Revierleiter der Polizei Mittweida, ist ebenfalls vor Ort und gibt Einblicke in seine Arbeit. In Frankenberg gebe es eine verdeckte und keine offene Rauschgiftszene. Deswegen sei die Polizei auf Mithilfe in Form von Hinweisen und Zeugenaussagen angewiesen.

Wir können doch nicht jeden Ort, an dem sich Jugendliche treffen zu einem gefährlichen Ort erklären. Ulrich Scherzer Revierleiter der Polizei Mittweida