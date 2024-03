In den letzten zwölf Monaten hatten 420.000 Menschen der 15- bis 64-Jährigen in Sachsen einen problematischen Alkoholkonsum und damit rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung des Freistaates. Zu diesem Ergebnis ist der 4. Sächsischen Drogen- und Suchtbericht des Sozialministeriums gekommen, der am Dienstag dem Kabinett vorgelegt wurde.