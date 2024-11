Die Beschäftigten der Lufthansa-Töchter ASL und ASD am Flughafen Leipzig/Halle und Dresden wollen weiterhin für eine Angleichung ihrer Gehälter an das Westniveau im Konzern kämpfen - trotz angekündigtem Aus für die beiden Firmen. Ein Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi sagte am Donnerstag vor Medienvertretern, für den 12. November sei der nächste Verhandlungstermin geplant. Unmittelbar danach werde man über das Ergebnis und weitere Schritte beraten. Auch ein dritter Streik sei nicht ausgeschlossen, hieß es. Bereits zweimal hatten die Beschäftigten den Lufthansa-Betrieb an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle nahezu lahmgelegt. Gewerkschafter Lou Hauser betonte: "Unser Ziel ist nicht eine Eskalation des Konflikts, sondern eine Lösung."

Ost-West-Lohnlücke noch 35 Jahre nach Mauerfall

Im Kern geht es um die Anwendung des Manteltarifvertrags der Lufthansa und damit verbunden um die Abschaffung der Ost-West-Lücke bei den Gehältern. Das würde für 140 Beschäftigte an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bedeuten: eine Erhöhung der Entgelte um 850 Euro pro Monat und eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro



Das Bodenpersonal arbeitet in Lufthansa-Uniform für den Lufthansa-Konzern am Check-In, beim Boarding und bei der Abfertigung der Maschinen auf dem Vorfeld. Dabei betreuen sie überwiegend Passagiere und Flugzeuge des Lufthansa-Konzern sowie der Tochterunternehmen Eurowings, Swiss und Austrian Airlines.

Ich habe meine Lufthansa-Uniform mit Stolz getragen. Aber es ist traurig, wie man uns hier abspeisen möchte. Carmen Gebauer, Mitarbeiterin der Lufthansa

Mitarbeitende frustriert und enttäuscht