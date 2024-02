Zum Ferienstart in Sachsen wird an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden erneut gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, soll der Warnstreik in der Nacht zu Sonntag beginnen und bis Montag um Mitternacht dauern. Als Grund für den Streik nannte Verdi die ergebnislos beendete dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft verlangt für die Beschäftigten der Mitteldeutschen Flughafen AG unter anderem höhere Löhne und einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro.