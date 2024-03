Straßenverkehr Deutlich mehr tödliche Verkehrsunfälle in Sachsen

Insgesamt stieg die Zahl aller Verkehrsunfälle in Sachsen leicht an. Es wurden 99.519 Unfälle registriert, 2,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Anzahl der Verunglückten blieb 2023 im Jahresvergleich mit 16.389 Betroffenen nahezu konstant. Mit zusätzlichen Kontrollen will Petric Kleine die Anzahl der Todesopfer und Schwerverletzten senken: "Wir zeigen deutliche Präsenz im Verkehrsraum, was sich auch in gestiegenen Anhalte- und Kontrollquoten widerspiegelt", sagt Kleine. Um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, hat die Polizei im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben etwa 560.000 Fahrzeuge in Sachsen kontrolliert.