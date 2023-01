Viele Umweltverbände und Vertreter von Kommunen wünschen sich eine Ausweitung von Tempo-30-Zonen in Städten und Dörfern. Das Recht erlaubt die Einrichtung solcher Beschränkungen aber nur in bestimmten Fällen. Dieser Rahmen soll größer werden, fordern die Anhänger von Tempo-30, das FDP-geführte Verkehrsministerium zeigt sich bislang zurückhaltend. Doch was würden stärkere Geschwindigkeitsbeschränkungen bewirken? Wären die Effekte positiv oder könnte es auch Nachteile geben? Ein kurzer Überblick über den Forschungsstand.