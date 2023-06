Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) hat bereits in fast 600 Fällen Härtefallhilfen für Heizkosten geprüft und bei der Ausfüllung der Anträge geholfen. Rund 700 weitere Verbraucher hätten sich bereits bei der VZS für eine Beratung angemeldet, hieß es am Mittwoch. Die größte Hürde zur Beantragung scheine das Zusammentragen aller notwendigen Unterlagen zu sein, so die VZS.