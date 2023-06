Nach Angaben der Sächsischen Landesbank geht der Großteil Härtefallhilfe in Sachsen an Haushalte mit Öl-Heizung (knapp 80 Prozent). Mit Abstand folgen die Brennstoffe Holzpellets (13 Prozent) und Flüssiggas/LPG (7 Prozent). Andere Brennstoffe wie Holzbriketts, Scheitholz, Kohle/Koks und Holzhackschnitzel machen demnach kaum ein Prozent aus. In Sachsen-Anhalt liegt laut Energieministerium der Anteil der Anträge mit Ölheizung mit etwa 85 Prozent etwas höher und für Holzpellets (9 Prozent) und Flüssiggas (6 Prozent) niedriger. Auch hier spielen andere Brennstoffe kaum eine Rolle.



Nach Angaben des Energieministeriums in Thüringen entfallen bei den Anträgen circa 83 Prozent auf Heizöl, etwa 12 Prozent auf Holzpellets und weitere etwa 4 Prozent auf Flüssiggas. Die Entlastungsbeträge richten sich stark nach dem Brennstoff: Bei Öl-Heizungen erhalten Haushalte demnach im Durchschnitt 295 Euro, bei Pellets gibt es mehr als doppelt so viel - im Schnitt nämlich 639 Euro und bei Flüssiggas/LPG im Mittel 429 Euro.