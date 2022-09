Sachsens Verfassungsschutz-Chef Dirk-Martin Christian warnt vor einer passiven Zivilgesellschaft. Das bürgerlich-demokratische Spektrum müsste "insbesondere in Krisenzeiten deutlich aktiver werden", sagte Christian im Interview mit der "Leipziger Volkszeitung".

"Wenn weiterhin in Passivität verharrt wird, werden Extremisten noch stärkeren Zulauf bekommen als sie ihn heute schon haben", so Christian. Rechtsextremistisches Gedankengut drohe immer mehr in die Gesellschaft einzusickern und als "normal" empfunden zu werden. Die "Freien Sachsen" dienten dabei als "Mobilisierungsmaschine", sagte der Präsident des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz weiter. Sie konsolidierten sich zusehends und verfügten mittlerweile auch über Vermögen und Spender.